На петербургских крышах хотят установить сигнализацию и камеры видеонаблюдения

При этом ожидается, что источником финансирования станут жильцы дома.

Власти города обратили внимание на незаконные экскурсии и выходы на крышу петербургских домов. Деятельность хотят пресечь.

В Смольном отметили, что экскурсии можно проводить только при условии обеспечения полной безопасности и с согласия жильцов дома. Планируется, что на чердаках установят врезные замки. Это объяснили тем, что навесные спиливают и таким образом попадают на крышу. В центральных районах введут дополнительную меру - сигнализацию. По данным "Интерфакса", ее хотят установить за счет собственников жилья или за счет управляющей организации.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в России 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах.

Фото: vk.com/higherice