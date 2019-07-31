В России 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах

Согласно законопроекту, россияне смогут взять "каникулы", оказавшись в трудной жизненной ситуации.

С 31 июля в России начали действовать "ипотечные каникулы". Закон был подписан президентом Владимиром Путиным 1 мая 2019 года.

Согласно законопроекту, россияне смогут взять "каникулы", оказавшись в трудной жизненной ситуации. Например, потеря работы или существенное сокращение дохода. Тогда можно обратиться в банк и в течение 6 месяцев (если сумма не превышает 15 млн рублей) не платить по кредиту, либо уменьшить размер выплат.

Информация по отсутствию платежей не будет включена в кредитную историю. Также во время "каникул" запрещено изымать переданное в залог единственное жилье заемщика.

В июне Владимир Путин рассказал об ошибках правительства в сфере льготной ипотеки.

Видео: Piter.TV