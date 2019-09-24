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На петербургских дорогах перевернулась очередная машина

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Новое ДТП случилось на проспекте Косыгина.

"ВАЗ 2114" перевернулся в начале проспекта Косыгина, недалеко от железнодорожного моста. Фотографии с места аварии очевидцы выложили в паблик "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте.

В комментариях предполагают, что автомобиль налетел на отбойник – барьерное ограждение недалеко от машины было сильно смято.

На место уже прибыли ДПС и служба реанимации. О пострадавших информации пока нет.

Ранее Piter.tv рассказывал о жуткой пробке возле Кронштадта.

Фото, видео: ВКонтакте

Теги: дтп, перевернувшаяся машина, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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