На петербургских дорогах перевернулась очередная машина

"ВАЗ 2114" перевернулся в начале проспекта Косыгина, недалеко от железнодорожного моста. Фотографии с места аварии очевидцы выложили в паблик "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте.
В комментариях предполагают, что автомобиль налетел на отбойник – барьерное ограждение недалеко от машины было сильно смято.
На место уже прибыли ДПС и служба реанимации. О пострадавших информации пока нет.
Ранее Piter.tv рассказывал о жуткой пробке возле Кронштадта.
Фото, видео: ВКонтакте
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