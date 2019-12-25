На пешеходном переходе на Индустриальном проспекте сбили трех женщин

Две из них сильно пострадали.

Около 11 вечера в среду, 14 октября, на Индустриальном проспекте на пешеходном переходе машина сбила трех женщин. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

По словам наблюдателей, водитель не успел повернуть в карман: он проехал пешеходный переход на зелёный, а затем двинулся задним ходом на красный сигнал светофора. В этот момент машина и сбила женщин, переходящих дорогу на пешеходный зеленый свет.

Одна из сбитых горожанок пострадала несильно, две другие лежали неподвижно без сознания, рассказали очевидцы. Женщинам попытались помочь прохожие.

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Фото: Али Ямаков, Митчелл Кёртис, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"