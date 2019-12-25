На пешеходной улице Всеволожска уложили асфальт

В среду, 22 апреля, на Заводскую улицу во Всеволожске обновили при помощи нового асфальта. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "ВСЕВОЛОЖСК ВКонтакте™".
До этого на пешеходной улице была уложена плитка, что не устраивало многих местных жителей. Комментаторы выразили надежду, что асфальтовое покрытие появится также на улице Ефграфова, а также Сергиевской и Новоладожской улицах.
Кроме того, подписчики призвали администрацию поставить ограждения для машин в виде клумб, чтобы недобросовестные водители не заезжали под "кирпич".
Ранее мы рассказали о том, что жильцы дома во Всеволожске пожаловались на некачественную санобработку.
Фото: ВКонтакте / vsevolozhsk_vk
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