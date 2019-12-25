На пешеходной улице Всеволожска уложили асфальт

Жители планируют оценить ремонт после отмены самоизоляции.

В среду, 22 апреля, на Заводскую улицу во Всеволожске обновили при помощи нового асфальта. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "ВСЕВОЛОЖСК ВКонтакте™".

До этого на пешеходной улице была уложена плитка, что не устраивало многих местных жителей. Комментаторы выразили надежду, что асфальтовое покрытие появится также на улице Ефграфова, а также Сергиевской и Новоладожской улицах.

Кроме того, подписчики призвали администрацию поставить ограждения для машин в виде клумб, чтобы недобросовестные водители не заезжали под "кирпич".

Ранее мы рассказали о том, что жильцы дома во Всеволожске пожаловались на некачественную санобработку.

Фото: ВКонтакте / vsevolozhsk_vk