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На пересечении улицы Коли Томчака и Лиговского проспекта установили новый светофор
Сегодня, 14:38
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IRINA_CHALKINA

На пересечении улицы Коли Томчака и Лиговского проспекта установили новый светофор

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Новый светофор оснащен антивандальными кнопками.

В центре города на Неве установили новый светофор. Его установили на пересечении улицы Коли Томчака и Лиговского проспекта. 

Ранее с просьбой к губернатору Александру Беглову обратилась учительница, которая отметила, что на этом участке необходим светофор. дело в том, что на пересечении улицы Коли Томчака и Лиговского проспекта находится образовательное учреждение и Государственная академия ветеринарной медицины.

Отмечается, что новый светофор оснащен антивандальными кнопками.

Ранее мы сообщали о том, что губернатору Петербурга предстоит подписать законопроект о запрете демонтировать советские вывески.

Фото: pixabay

Теги: белов, благоустройство, новый светофор, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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