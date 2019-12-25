На пересечении улицы Коли Томчака и Лиговского проспекта установили новый светофор

Новый светофор оснащен антивандальными кнопками.

В центре города на Неве установили новый светофор. Его установили на пересечении улицы Коли Томчака и Лиговского проспекта.

Ранее с просьбой к губернатору Александру Беглову обратилась учительница, которая отметила, что на этом участке необходим светофор. дело в том, что на пересечении улицы Коли Томчака и Лиговского проспекта находится образовательное учреждение и Государственная академия ветеринарной медицины.

Отмечается, что новый светофор оснащен антивандальными кнопками.

Ранее мы сообщали о том, что губернатору Петербурга предстоит подписать законопроект о запрете демонтировать советские вывески.

Фото: pixabay