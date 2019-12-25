На пересечении улицы Коли Томчака и Лиговского проспекта установили новый светофор

В центре города на Неве установили новый светофор. Его установили на пересечении улицы Коли Томчака и Лиговского проспекта.
Ранее с просьбой к губернатору Александру Беглову обратилась учительница, которая отметила, что на этом участке необходим светофор. дело в том, что на пересечении улицы Коли Томчака и Лиговского проспекта находится образовательное учреждение и Государственная академия ветеринарной медицины.
Отмечается, что новый светофор оснащен антивандальными кнопками.
Ранее мы сообщали о том, что губернатору Петербурга предстоит подписать законопроект о запрете демонтировать советские вывески.
Фото: pixabay
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