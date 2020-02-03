Авария произошла вечером 2 июля.

В Кировском районе на пересечении улицы Ивана Черных и Сивкова переулка столкнулись две иномарки. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу, 2 июля.

На кадрах можно увидеть, как серая иномарка на высокой скорости врезалась в белый автомобиль. В результате столкновения у обеих иномарок разбита передняя часть. В настоящий момент информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

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Видео: Piter.tv