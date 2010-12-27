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Трамвай сошел с рельсов на юго-западе Петербурга
Сегодня, 15:03
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Alena_Zinovieva

Трамвай сошел с рельсов на юго-западе Петербурга

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В сторону станции "Автово" собирается трамвайная пробка.

Днем 28 июня в Кировском районе Петербурга произошла авария. По словам очевидцев, на пересечении проспектов Маршала Жукова и Маршала Казакова трамвай сошел с рельсов. В сети появилась фотография с места происшествия.

На снимке видно, что трамвай встал прямо на перекрестке, затруднив тем самым движение другим автомобилистам. Свидетели ДТП сообщают, что в сторону станции метро "Автово" начинает скапливаться очередь из трамваев №60.

Ранее мы писали, что авария спровоцировала большую пробку на Вантовом мосту.

Фото: Мегаполис

Теги: авария, дтп с трамваем, сошел с рельсов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 15:14

С рельсов он не сошел, а встал из-за дибила, который его подрезал. Дибил поехал дальше, а трамвай 25 минут ждал аварийку. Все это время водитель пытался его продвинуть, но не получилось.

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