Трамвай сошел с рельсов на юго-западе Петербурга

В сторону станции "Автово" собирается трамвайная пробка.

Днем 28 июня в Кировском районе Петербурга произошла авария. По словам очевидцев, на пересечении проспектов Маршала Жукова и Маршала Казакова трамвай сошел с рельсов. В сети появилась фотография с места происшествия.

На снимке видно, что трамвай встал прямо на перекрестке, затруднив тем самым движение другим автомобилистам. Свидетели ДТП сообщают, что в сторону станции метро "Автово" начинает скапливаться очередь из трамваев №60.

Ранее мы писали, что авария спровоцировала большую пробку на Вантовом мосту.

Фото: Мегаполис