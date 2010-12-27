Трамвай сошел с рельсов на юго-западе Петербурга

Днем 28 июня в Кировском районе Петербурга произошла авария. По словам очевидцев, на пересечении проспектов Маршала Жукова и Маршала Казакова трамвай сошел с рельсов. В сети появилась фотография с места происшествия.
На снимке видно, что трамвай встал прямо на перекрестке, затруднив тем самым движение другим автомобилистам. Свидетели ДТП сообщают, что в сторону станции метро "Автово" начинает скапливаться очередь из трамваев №60.
Ранее мы писали, что авария спровоцировала большую пробку на Вантовом мосту.
Фото: Мегаполис
Обсуждение ( 1 )
С рельсов он не сошел, а встал из-за дибила, который его подрезал. Дибил поехал дальше, а трамвай 25 минут ждал аварийку. Все это время водитель пытался его продвинуть, но не получилось.