Авария спровоцировала большую пробку на Вантовом мосту

Водитель не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение.

Около шести часов утра 28 июня белый BMW с рисунком дракона на борту попал в ДТП на внутреннем кольце КАД недалеко от Большого Обуховского моста. В сторону аэропорта образовалась пробка. Об этом сообщили очевидцы события в социальных сетях.

Сведения о пострадавших не поступали. На фотографиях видно, как сильно пострадал кузов автомобиля. Бок авто с нарисованным драконом уцелел.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге на улице Латышских стрелков, сбили мотоциклиста.

Фото: spb_today / ВКонтакте