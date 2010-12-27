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Авария спровоцировала большую пробку на Вантовом мосту
Сегодня, 9:17
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Cherepanov

Авария спровоцировала большую пробку на Вантовом мосту

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Водитель не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение.

Около шести часов утра 28 июня белый BMW с рисунком дракона на борту попал в ДТП на внутреннем кольце КАД недалеко от Большого Обуховского моста. В сторону аэропорта образовалась пробка. Об этом сообщили очевидцы события в социальных сетях.

Сведения о пострадавших не поступали. На фотографиях видно, как сильно пострадал кузов автомобиля. Бок авто с нарисованным  драконом уцелел.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге на улице Латышских стрелков, сбили мотоциклиста.

Фото: spb_today / ВКонтакте

Теги: авария, вантовый мост, дтп, кад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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