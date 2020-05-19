На пересечении проспектов Гражданского и Науки столкнулись два автомобиля

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Как стало известно Piter.TV, вечером во вторник, 19 мая, на пересечении проспектов Гражданского и Науки, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Водитель "Рено", поворачивая налево, из-за автобуса не смог убедиться, свободна ли встречная полоса. Водитель "Ауди" не смог затормозить или уйти от столкновения. "Рено" оторвало передний бампер. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Отмечается, что на Гражданском проспекте, от улицы Верности до Науки, была полукилометровая пробка. По данным "Яндекс.Карт", затруднения движения нет.

Ранее мы писали, что на перекрестке улиц Уральская и Наличная погоня закончилась ДТП.

Видео: Piter.TV