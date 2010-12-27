В Петербурге на пересечении Тельмана и Большевиков столкнулись "Nissan" и "Volkswagen"

Одна из машин сильно пострадала.

Во вторник, 9 июля на перекрестке ул. Тельмана и пр. Большевиков случилось ДТП с участием двух автомобилей. По словам очевидцев, "Nissan" врезался в " Volkswagen" у дома №51 по ул. Тельмана. Пострадали 21-летний юноша и 19-летняя девушка, оба ехали в автомобиле "Volkswagen".

Столкновение произошло около полуночи. Сначала на месте аварии раздался громкий хлопок, а затем последовал удар. На место выехали скорая помощь и пожарные.

УГИБДД по Петербургу и Ленобласти проводит проверку.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что сапсан "Санкт-Петербург - Нижний Новгород" сбил на путях корову.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте