На пересечении Сиреневого бульвара и проспекта Художников перевернулся автомобиль

Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Вечером в четверг, 2 июля, очевидцы поделились в соцсетях фотографиями с места происшествия на перекрестке Сиреневого бульвара и проспекта Художников.

Отмечается, что в результате ДТП перевернулся автомобиль. На место прибыли специалисты МЧС. На фото, которыми поделились в соцсетях, видно, что передняя часть второго участника ДТП сильно пострадала. Обстоятельства аварии выясняются. Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что в результате ДТП на Московском шоссе пострадал тринадцатилетний мальчик.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте