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На пересечении Сиреневого бульвара и проспекта Художников перевернулся автомобиль
Сегодня, 22:24
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smirenny

На пересечении Сиреневого бульвара и проспекта Художников перевернулся автомобиль

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Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Вечером в четверг, 2 июля, очевидцы поделились в соцсетях фотографиями с места происшествия на перекрестке  Сиреневого бульвара и проспекта Художников.

Отмечается, что в результате ДТП перевернулся автомобиль. На место прибыли специалисты МЧС. На фото, которыми поделились в соцсетях, видно, что передняя часть второго участника ДТП сильно пострадала. Обстоятельства аварии выясняются. Пострадал ли кто-то, пока неизвестно. 

Ранее мы писали, что в результате ДТП на Московском шоссе пострадал тринадцатилетний мальчик.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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