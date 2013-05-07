На пересечении Пулковской и Звездной улиц автобус сбил пожилую женщину

Женщина переходила дорогу на "красный свет".

Вечером 18 апреля в Московском районе автобус сбил пенсионерку. Об этом сообщили в группе Вконтакте "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Инцидент произошел на пересечении Звездной и Пулковской улиц, когда женщина начала переходить дорогу на "красный свет". По предварительным данным, пожилая женщина травмировала ногу и сильно повредила голову, ее госпитализировали.

Ранее Piter.tv писал, что в Купчино женщина ранила 9-летнего сына ножом. Ссора завязалась из-за того, что хозяйка квартиры обвинила дочь в том, что та регулярно употребляет наркотики.

Фото: Piter.TV