На пересечении Просвещения и Художников столкнулись две машины

В отличие от иномарки автомобиль отечественного производства практически не пострадал.

В субботу, 1 февраля, стало известно об аварии, случившейся в 15:20 на пересечении проспекта Просвещения и улицы Художников. Очевидцы сообщили об этом в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

"Иж-2125" столкнулся с автомобилем марки "Volkswagen polo". Судя по сообщениям свидетелей, медицинская помощь никому не понадобилась. По также фотографиям видно, что машины пострадали не критично, однако иномарке "досталось" гораздо сильнее.

В комментариях поделились гордостью за "неубиваемый отечественный автопром", и пошутили о том, что в этой ситуации нет ничего необычного, ведь не стоит ждать ничего другого, когда "броневик выходит на прогулку".

Ранее мы писали, что машина повалила дорожный знак и светофор на Красносельском шоссе.

Фото: vk.com/spb_today