Машина повалила дорожный знак и светофор на Красносельском шоссе

В субботу, 1 февраля, стало известно о том, что автомобиль марки "skoda" повалил дорожный знак и светофор на пересечении Красносельского шоссе и Колобановской улицы. Очевидцы сообщили об этом в группе "ДТП И ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".
В комментария шутят о том, что водитель "нашкодил" и, что, поскольку на светофоре горит красный, в этом месте даже "не нужно ставить аварийный знак".
Ранее мы писали, что на проспекте Ветеранов произошло ДТП с участием троллейбуса.
Фото: vk.com/spb_today
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