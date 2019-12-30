Машина повалила дорожный знак и светофор на Красносельском шоссе

Водитель так красиво "нашкодил", что "даже аварийный знак ставить не надо"

В субботу, 1 февраля, стало известно о том, что автомобиль марки "skoda" повалил дорожный знак и светофор на пересечении Красносельского шоссе и Колобановской улицы. Очевидцы сообщили об этом в группе "ДТП И ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

В комментария шутят о том, что водитель "нашкодил" и, что, поскольку на светофоре горит красный, в этом месте даже "не нужно ставить аварийный знак".

Ранее мы писали, что на проспекте Ветеранов произошло ДТП с участием троллейбуса.

Фото: vk.com/spb_today