На проспекте Ветеранов произошло ДТП с участием троллейбуса

Легковой автомобиль сильно пострадал.

Авария произошла сегодня утром, 1 февраля. О ней стало известно после того, как очевидцы опубликовали фотографию с места происшествия в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

ДТП произошло на пересечении проспектов Маршала Жукова и Ветеранов. Легковушка въехала в троллейбус №37. Причины столкновения пока не известны. От сильного удара передняя часть легкового автомобиля сильно пострадала.

По предварительным данным, точной информации о пострадавших нет.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге уснувший водитель иномарки врезался в фуру.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / ВКонтакте