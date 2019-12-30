В Петербурге уснувший водитель иномарки врезался в фуру

Никто не пострадал.

В субботу, 1 февраля, стало известно, что водитель автомобиля марки "Mercedes" заснул за рулем и врезался в фуру. Неравнодушные свидетели сообщили об этом в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

По словам очевидцев, к этому участку трассы М-11 довольно быстро прибыла машина скорой помощи, однако обошлось без пострадавших.

Отметим, что согласно исследованиям факторов, влияющих на быстроту реакции, непрерывное нахождение за рулем более четырех часов снижает реакцию организма в два раза, а более восьми часов - в шесть раз. Поэтому уставший или сонный водитель может оказаться гораздо опаснее, чем кажется.

Ранее мы писали, что автомобилисты застряли в пробке на юге КАД из-за ДТП.

Фото: spb_today