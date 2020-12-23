На пересечении Планерной и Шуваловского легковушка врезалась в забор

Пострадал ли водитель, неизвестно.

В четвертом часу дня в субботу, 13 марта, на пересечении Планерной улицы и Шуваловского проспекта произошло ДТП – легковушка влетела в дорожное ограждение. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

На видео заметно, как темная машина вместо того, чтобы повернуть на проспект, продолжила ехать по улице и угодила прямиком в ограждение. Скорость автомобиля была не очень высокой, однако столкновение с конструкцией вышло довольно жестким.

По словам очевидцев, к месту подъехала карета скорой помощи, но сведений о состоянии автомобилиста не появлялось.

Тем временем, в ГИБДД назвали самые аварийные дни и часы.

Видео: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Егор Командир