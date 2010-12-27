На пересечении Невского проспекта и Думской улицы произошло ДТП

По предварительной информации никто не пострадал.

В пятницу, 26 июля, приблизительно в девять часов вечера стало известно о ДТП на пересечении Невского проспекта и Думской улицы. Новость об аварии выложили очевидцы в социальную сеть ВКонтакте.

Столкнулись автомобиль Яндекс.Такси и троллейбус №10. Люди едва успели убежать с пешеходного перехода. Также в аварии пострадал припаркованный рядом автомобиль водовоз.

Детали аварии уточняются.

Напомним, что ранее мы писали о том, что автомобиль ДПС попал в ДТП во время погони за нарушителем.

Фото: vk.com/spb_today