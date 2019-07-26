Автомобиль ДПС попал в ДТП во время погони за нарушителем

В ДТП с участием полицейской машины никто не пострадал.

В пятницу, 26 июля, жители и гости Невского района стали свидетели неудачной полицейской погони. Ее подробности стали известны Piter.TV

Днем на улице Профессора Качалова патруль ДПС устроил погоню за нарушителем желтом "Гольфе". Чтобы догнать подозреваемого сотрудники полиции решились выехать на встречную полосу и перекрыть дорогу. К сожалению для них, в этот момент по дороге двигался другой автомобиль, который столкнулся с машиной ДПС.

Сотрудники правоохранительных органов постарались на своих двоих задержать "гонщика", но им это не удалось. Как стало известно, личность подозреваемого удалось установить. В ДТП с участием полицейской машины никто не пострадал.

Фото: Piter.TV