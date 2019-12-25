На пересечении Московского проспекта и 1-й Красноармейской произошло ДТП

Мотоциклиста госпитализировали.

Вечером в субботу, 3 октября, читатель Piter.TV сообщил, что на перекрестке Московского проспекта и 1-й Красноармейской произошло ДТП.

Водитель внедорожника сбил мотоцикл. При каких обстоятельствах это произошло, неясно. На место выехали сотрудники ГИБДД, По всей видимости, мотоциклиста госпитализировали, потому как на месте аварии ни его, ни кареты скорой помощи к моменту съемки видео уже не было. Официальной информации от УГИБДД по региону пока не поступало.

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Фото: Piter.TV