На пересечении Московского и Фрунзе столкнулись "француз" и "немец"

Информация о пострадавших пока не поступала.

На пересечении Московского проспекта и улицы Фрунзе столкнулись "француз" и "немец" – автомобили "Пежо" и "Мерседес". О происшествии стало известно днем в субботу, 21 ноября. Авария попала на камеры наблюдения, запись с которых окаpалась в распоряжении Piter.tv.

На видео можно заметить, как авария происходит на оживленном перекрестке, а один автомобиль не пропустил другой на повороте.

Ранее мы сообщали о том, что иномарка сбила беременную девушку на перекрестке Бухарестской и Дунайского. Петербурженка осталась жива, но информации о ее состоянии не появлялось.

Видео: Piter.tv