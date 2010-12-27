В перевертыше находился водитель и один пассажир.

Сегодня днем на пересечении Ленской улицы и проспекта Наставников перевернулась иномарка. В результате аварии машина сильно пострадала: у нее выбиты стекла, помят кузов и крыша, вылетело одно колесо. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, за рулем легковушки был мужчина, рядом с ним сидела женщина. Водитель не заметил другую машину и решил повернуть налево. "Удар оказался слабый, по касательной, но в зад. Автомобиль закрутило и перевернуло". В результате аварии никто не пострадал.

Ранее мы писали, что на Ленинском проспекте петербуржца увезла реанимация после аварии.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург