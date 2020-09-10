На пересечении Ленинского и Кубинской произошла авария с участием автобуса

Отмечается, что движение по участку было затруднено.

Днем в четверг, 10 сентября, на перекрестке Ленинского проспекта и Кубинской улицы произошло ДТП.

Сообщается, что столкнулись автобус и "Мерседес". В редакцию Piter.TV попали кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент столкновения. Видно, как автобус поворачивает за "Мерседесом", в этом время перед иномаркой легковой автомобиль решает в последний момент развернуться, что создало аварийную ситуацию. Водитель автобуса не смог избежать столкновения.

Ранее мы писали, что в школе №547 Петербурга во время урока рухнул подвесной потолок.

Видео: Piter.TV