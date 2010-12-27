На развязке КАД и Выборгского шоссе перекроют два съезда

Дорожные работы внесли коррективы в автомобильное движение на кольцевой дороге.

Практически на три дня будет прекращено движение по двум съездам на развязке КАД и Выборгского шоссе, сообщается на официальном сайте Федерального дорожного агентства ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 20.00 21 сентября до 20.00 22 сентября перекроют съезды с внешнего и внутреннего кольца КАД в направении Парголово, а в то же время 22 и 23 сентября – в направлении Сертолово.

Участок от КАД до границы с Ленобластью Выбргское шоссе будут ремонтировать. На время работы там установят дежурные сигнальные фонари, водоналивные барьеры и временные дорожные знаки.

Ранее в Piter.tv писали, как на Садовой Nissan оказался загнанным под "Газель".

Фото: Федеральное дорожное агентство ФКУ Упрдор "Северо-Запад"