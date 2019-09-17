На Садовой Nissan оказался загнанным под "Газель"

Тройное ДТП случилось сегодня на Садовой улице, пишут очевидцы в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте. Кроссовер, судя по всему, на скорости протаранил идущий перед ним Nissan, из-за чего тот "залез" под Газель.
Неприятная авария обошлась без пострадавших, по словам присутствовавших на месте.
"Все живы здоровы и это главное!", – Andrei Belarus
"девушка сидела испуганная [очень]! [пусть будет так] с ниссаном,самое главное люди живы", – Khayal Pashaev
Ранее мы писали о том, что велосипедист насмерть сбил пенсионера на Загородном проспекте.
Фото и видео: ВКонтакте
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