На Садовой Nissan оказался загнанным под "Газель"

"Постарался" на этом маневре идущий сзади кроссовер.

Тройное ДТП случилось сегодня на Садовой улице, пишут очевидцы в паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте. Кроссовер, судя по всему, на скорости протаранил идущий перед ним Nissan, из-за чего тот "залез" под Газель.

Неприятная авария обошлась без пострадавших, по словам присутствовавших на месте.

"Все живы здоровы и это главное!", – Andrei Belarus

"девушка сидела испуганная [очень]! [пусть будет так] с ниссаном,самое главное люди живы", – Khayal Pashaev

Ранее мы писали о том, что велосипедист насмерть сбил пенсионера на Загородном проспекте.

Фото и видео: ВКонтакте