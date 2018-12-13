На пересечении Дачного и Новаторов молодая девушка пробежала через едущие автомобили

Нарушительница создала проблемы для водителей, но аварии удалось избежать.

В Кировском районе Петербурга вечером 24 октября водители заметили необычное поведение девушки-пешехода. Молодая жительница города гуляла прямо по проезжей части. Она не обращала внимание на сигналящие машины и крики автомобилистов. На просьбу отойти и не мешать движению героиня событий никак не реагировала. Инцидент произошел на пересечении Дачного проспекта с бульваром Новаторов.

Петербуржцы пытались объяснить нарушительнице, что она идет прямо по трассе, но та их не слушала. В какой-то момент девушка начала скакать по дороге, создавая еще больше проблем. Некоторые автомобилисты не выдерживали и крыли потенциальную виновницу ДТП нецензурной бранью. На данный момент причины такого странного поведения девушки неизвестны. Некоторые пользователи интернета предположили, что она могла находиться под действием алкоголя или какого-нибудь запрещенного препарата.

Ранее Piter.tv писал о том, что черный "Мерседес" петербурженки чуть не сбил женщину, собрав машины на Олеко Дундича.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб