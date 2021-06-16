В результате аварии пострадал мотоциклист.

В Приморском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей и мотоциклиста. Об этом в среду, 16 июня, сообщил читатель Piter.tv.

Авария произошла вечером на пересечении Парашютной улицы и проспекта Сизова. На кадрах можно увидеть, что столкновение произошло между двумя автомобилями и мотоциклистом. В настоящий момент неизвестно, кто стал инициатором дорожно-транспортного происшествия.

По словам читателя, в результате аварии пострадал мотоциклист. Информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

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Видео: предоставлено читателем Piter.tv