На перекрестке проспектов Культуры и Просвещения произошло ДТП

Столкнулись "КИА" и "Фольксваген".

Как стало известно Piter.tv, в половину первого ночи 15 марта на пересечении проспектов Культуры и Просвещения произошло ДТП. Столкнулись "КИА" и "Фольксваген".

На кадрах съемки с камер видеонаблюдения видно, как машины стоят на "красный". "КИА" серого цвета влетела на большой скорости в "Фольксваген", задев при этом стоящую на крайней левой полосе машину.

На фото, которыми поделились очевидцы в соцсетях заметно, что удар был сильный. О стостоянии водителей и пассажиров машин пока не сообщается.

Ранее мы писали, что в Петербурге мужчину вывезли в лес и ограбили.

Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Видео: Piter.tv