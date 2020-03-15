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На перекрестке проспектов Культуры и Просвещения произошло ДТП

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Столкнулись "КИА" и "Фольксваген".

Как стало известно Piter.tv, в половину первого ночи 15 марта на пересечении проспектов Культуры и Просвещения произошло ДТП. Столкнулись "КИА" и "Фольксваген".

На кадрах съемки с камер видеонаблюдения видно, как машины стоят на "красный". "КИА" серого цвета влетела на большой скорости в "Фольксваген", задев при этом стоящую на крайней левой полосе машину. 

На фото, которыми поделились очевидцы в соцсетях заметно, что удар был сильный. О стостоянии водителей и пассажиров машин пока не сообщается.

Ранее мы писали, что в Петербурге мужчину вывезли в лес и ограбили.

Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Видео: Piter.tv

Теги: авария, дтп, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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