В Петербурге мужчину вывезли в лес и ограбили

У него отобрали телефон, деньги и паспорт.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 13 марта в полицию поступил звонок.

Сообщалось, что в г. Пушкин у дома №11 по ул. Малиновской находится избитый мужчина.

Сотрудники выехали на место происшествия и опросили потерпевшего.

Он рассказал, что в г. Пушкин, у дома №67 по Павловскому ш., двое мужчин (один из них был знаком пострадавшему), применив физическую силу, посадили его в салон автомобился и увезли.

Похитители приехали на территорию Тосненского района, где у дорожного указателя "Ульяновка" отобрали у мужчины 6 500 рублей, паспорт и мобильный телефон.

После ограбления преступники скрылись с места происшествия.

Известно, что пострадавший самостоятельно обратился в травматологический пункт.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что в Красном Селе мужчину избили из-за сумки с зонтом.

Фото: Pixabay