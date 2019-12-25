Возбуждено уголовное дело.

В минувший понедельник, 9 марта, в Красном Селе мужчину избили из-за сумки с зонтом. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около полуночи на Красногородской улице, 19. Как оказалось, 40-летний мужчина избил руками прохожего и ограбил его. Вор смог унести только сумку с зонтом. Ущерб оценили в 2,5 тысячи рублей. Однако грабитель в состоянии алкогольного опьянения не смог далеко уйти, его оперативно задержали, а награбленное вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело.

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Фото:pixabay