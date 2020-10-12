По всей видимости, водитель белого седана не успел

Вечером в понедельник, 12 октября, на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы солдата Корзуна произошло ДТП. Столкнулись белый седан и черный внедорожник.

В распоряжение редакции Piter.TV попали кадры с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент столкновения автомобилей. На кадрах видно, как водитель белого седана уже выехал на середину перекрестка в тот момент, когда встречный поток справа начал движение. Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что на перекрестке Коломяжского и Испытателей столкнулись трамвай и автобус.

Видео: Piter.TV