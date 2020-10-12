На перекрестке Коломяжского и Испытателей столкнулись трамвай и автобус

Трамвай перекрыл Коломяжский проспект.

В понедельник, 12 октября, на перекрестке проспектов Коломяжского и Испытателей произошла авария.

В распоряжение редакции Piter.TV попали кадры с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент столкновения автобуса и трамвая. Автобус "притер" трамвай, а тот, в свою очередь, перекрыл проспект. Почему-то водитель автобуса начал уходить влево для поворота в тот момент, когда двигался попутный трамвай. Пострадал ли кто-то, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что на Пискаревском проспекте заметили дымящийся автомобиль.

Видео: Piter.TV