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На перекрестке Коломяжского и Испытателей столкнулись трамвай и автобус

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Трамвай перекрыл Коломяжский проспект.

В понедельник, 12 октября, на перекрестке проспектов Коломяжского и Испытателей произошла авария. 

В распоряжение редакции Piter.TV попали кадры с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент столкновения автобуса и трамвая. Автобус "притер" трамвай, а тот, в свою очередь, перекрыл проспект. Почему-то водитель автобуса начал уходить влево для поворота в тот момент, когда двигался попутный трамвай. Пострадал ли кто-то, пока неизвестно. 

Ранее мы писали, что на Пискаревском проспекте заметили дымящийся автомобиль.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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