По предварительной информации, пострадавших нет.

Вечером в понедельник, 12 октября, на Пискаревском проспекте заметили дымящийся автомобиль.

Читатель Piter.TV поделился с редакцией видеозаписью с места происшествия. По предварительной информации, пострадавших нет. Что именно произошло, пока неизвестно. Официальной информации от пресс-службы УГИБДД пока не поступало. На кадрах видно, что проспект стоит, сотрудники полиции уже прибыли на место.

Ранее мы писали, что подросток угнал "Жигули" и попал в аварию в Лодейном Поле.

Видео: Piter.TV