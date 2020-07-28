На перекрестке проспекта Стачек и улицы Зайцева столкнулись два автомобиля

Пострадал ли кто-то, неизвестно.

Как стало известно вечером во вторник, 28 июля, на перекрестке проспекта Стачек и улицы Зайцева произошло ДТП.

Мобильный корреспондент Piter.TV поделился видеозаписью, на которой видно, как участники аварии вышли из машин и, по всей видимости, ждут инспекторов ГИБДД. Судя по кадрам, ДТП мешало проезжать потоку автомобилей. По предварительной информации, никто не пострадал. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что такси улетело в дорожное ограждение на Софийской улице.

Видео: Piter.TV