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Видео: такси улетело в дорожное ограждение на Софийской улице

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Участниками ДТП стали два легковых автомобиля.

Такси снесло дорожное ограждение во Фрунзенском районе Петербурга. Инцидент попал на видео.

На кадрах видно, как машина подъезжает к другим автомобилям, которые стоят на светофоре, после чего внезапно поворачивает налево, врезается в другое авто, а затем и в дорожное ограждение. ДТП случилось на Софийской улицы недалеко от улицы Фучика.

О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сотрудникам МЧС пришлось "вызволять" двух пассажиров такси из затопленного участка дороги. 

Видео: Piter.TV 

Теги: дтп, ограждение, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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