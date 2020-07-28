Видео: такси улетело в дорожное ограждение на Софийской улице

Участниками ДТП стали два легковых автомобиля.

Такси снесло дорожное ограждение во Фрунзенском районе Петербурга. Инцидент попал на видео.

На кадрах видно, как машина подъезжает к другим автомобилям, которые стоят на светофоре, после чего внезапно поворачивает налево, врезается в другое авто, а затем и в дорожное ограждение. ДТП случилось на Софийской улицы недалеко от улицы Фучика.

О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сотрудникам МЧС пришлось "вызволять" двух пассажиров такси из затопленного участка дороги.

Видео: Piter.TV