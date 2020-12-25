На перекрестке Возрождения и Маршала Говорова столкнулись две иномарки

Водитель "Матиза" не дождался "зеленой" стрелки.

Вечером в пятницу, 25 декабря, на перекрестке улиц Возрождения и Маршала Говорова произошло ДТП, сообщили очевидцы в соцсетях.

Оба ехали на "зелёный" только "Хонда" прямо, а "Матиз" должен был стрелку подождать. В результате ждёт осмотра в приемном покое отметил свидетель.

В редакцию Piter.TV попали кадры с места происшествия. Видно, что оба водителя двигались на большой скорости. Судя по кадрам, удар был сильный. Достоверной информации о пострадавших пока нет.

Ранее мы писали, что в Кудрово "Фольксваген" перевернулся на крышу.

Фото: Piter.TV