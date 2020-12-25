На перекрестке Возрождения и Маршала Говорова столкнулись две иномарки

Вечером в пятницу, 25 декабря, на перекрестке улиц Возрождения и Маршала Говорова произошло ДТП, сообщили очевидцы в соцсетях.
Оба ехали на "зелёный" только "Хонда" прямо, а "Матиз" должен был стрелку подождать. В результате ждёт осмотра в приемном покое
отметил свидетель.
В редакцию Piter.TV попали кадры с места происшествия. Видно, что оба водителя двигались на большой скорости. Судя по кадрам, удар был сильный. Достоверной информации о пострадавших пока нет.
Ранее мы писали, что в Кудрово "Фольксваген" перевернулся на крышу.
Фото: Piter.TV
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