На перекрестке Веры слуцкой и Ленина столкнулись два авто

От удара машины вылетели на тротуар, пешеходы чудом не пострадали.

Вечером в пятницу, 30 апреля, на пересечении улицы Веры Слуцкой и проспекта Ленина в Колпино произошла серьезная авария с участием двух иномарок.

На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как, по всей видимости, машина такси на большой скорости влетела в водителя авто, пытающегося повернуть. Вероятно, мужчина не убедился в безопасности маневра, а второй участник ДТП не соблюдал скоростной режим.

От удара машины разлетелись на тротуары. Пешеходы чудом остались не задеты. Пострадал ли кто-то, неизвестно.

Ранее мы писали, что на Каменном мосту столкнулись такси и иномарка.

Видео: Piter.TV