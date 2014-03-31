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На Каменном мосту столкнулись такси и иномарка

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Пострадал ли кто-то, неизвестно.

Вечером в пятницу, 30 апреля, на Каменном мосту в Петербурге произошло ДТП, сообщил источник в правоохранительных органах.

На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, как столкнулись "Шкода" и машина "Яндекс.Такси" совсем недалеко от пешеходной части.

Удар был довольно сильным, однако, пострадал ли кто-то, пока неизвестно. Также неясны обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что петербуржец избил врача за отказ делать его ребенку прививку.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, дтп
Категории: Происшествия, Новости СПб, ДТП, Лента новостей, Картина дня,

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