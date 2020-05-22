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Вчера, 23:32
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smirenny
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На перекрестке Светлановского и Луначарского проспектах столкнулись две легковушки

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В соцсетях считают, что водитель "Ауди" просто "неудачно повернул".

Как стало известно в пятницу, 22 мая, на перекрестке проспектов Светлановского и Луначарского произошло ДТП. 

На кадрах, которые попали в редакцию Piter.TV, видно, что водитель "Ауди", совершая поворот налево, скорее всего не заметил двигающуюся "Хендай" навстречу. 

В соцсетях предположили, что поворот просто "неудачный", да и такси могло помешать обзору. Кто виноват в данной аварии, пока неясно. 

Ранее мы писали, что в ДТП на Земледельческой серьезно пострадала женщина.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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