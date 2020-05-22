На перекрестке Светлановского и Луначарского проспектах столкнулись две легковушки

В соцсетях считают, что водитель "Ауди" просто "неудачно повернул".

Как стало известно в пятницу, 22 мая, на перекрестке проспектов Светлановского и Луначарского произошло ДТП.

На кадрах, которые попали в редакцию Piter.TV, видно, что водитель "Ауди", совершая поворот налево, скорее всего не заметил двигающуюся "Хендай" навстречу.

В соцсетях предположили, что поворот просто "неудачный", да и такси могло помешать обзору. Кто виноват в данной аварии, пока неясно.

Ранее мы писали, что в ДТП на Земледельческой серьезно пострадала женщина.

Видео: Piter.TV