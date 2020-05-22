В ДТП на Земледельческой серьезно пострадала женщина

Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 22 мая около 19:45 на Земледельческой, 5, произошло ДТП.

Сообщается, что 25-летний водитель "Скании" без прицепа, совершая разворот на перекрестке, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности движения и столкнулся с Mercedes GLE 350, под управлением 69-летнего водителя. В "Мерседесе" тяжело пострадала 62-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщают очевидцы, поделившиеся фото и видео с место происшествия, свидетели аварии и проезжавшие мимо автомобилисты пытались помочь до приезда спасателей. Отмечается, что женщину зажало сломанной стойкой.

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Фото, видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте