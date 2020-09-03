На перекрестке Славы и Будапештской произошло ДТП

Днем в пятницу, 26 марта, на перекрестке проспекта Славы и Будапештской улицы произошло ДТП, сообщил источник в правоохранительных органах.
Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как водитель белого авто решает повернуть, но не успевает и встречный ряд начинает движение, избежать столкновения не удалось.
Удар был довольно сильным, однако достоверной информации о пострадавших нет.
Ранее мы писали, что на Невском проспекте троллейбус толкнул легковушку.
Видел: Piter.TV
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