  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:27
98
smirenny Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На перекрестке Славы и Будапештской произошло ДТП

0 0

Информации о пострадавших нет.

Днем в пятницу, 26 марта, на перекрестке проспекта Славы и Будапештской улицы произошло ДТП, сообщил источник в правоохранительных органах. 

Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как водитель белого авто решает повернуть, но не успевает и встречный ряд начинает движение, избежать столкновения не удалось.

Удар был довольно сильным, однако достоверной информации о пострадавших нет.

Ранее мы писали, что на Невском проспекте троллейбус толкнул легковушку.

Видел: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии