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В ДТП на перекрестке Руднева и Просвещения пострадали два человека
Сегодня, 21:36
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nadezhda_sib

В ДТП на перекрестке Руднева и Просвещения пострадали два человека

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Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

Вечером на севере Петербурга произошло жесткое ДТП с участием четырех автомобилей, есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и области. 

По предварительной информации, около 18:40 16 января на проспекте Просвещения у дома №60/3 столкнулись "Ауди" под управлением молодого человека 1998-го года рождения и "Митсубиси", за рулем которого была женщина 1987-го года рождения. Легковые машины врезались в два припаркованных автобуса.

В результате ДТП пострадал водитель "Ауди", он находится в средней степени тяжести, а также его пассажир. Мужчина лет 50 получил крайне тяжелые травмы.

Также на проспекте Просвещения каршеринг сбил ограждение и вылетел на тротуар. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги: дтп, проспект просвещения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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