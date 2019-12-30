На Просвещения каршеринг снес ограждение и вылетел на тротуар

Машины серьезно "помялись". Информации о пострадавших нет.

Вечером 16 января каршеринговое авто стало участников ДТП на севере Петербурга. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

На перекрестке улицы Брянцева и проспекта Просвещения столкнулся внедорожник "Яндекс.Драйв" и "Мерседес". В результате аварии, машины снесли ограждение. Судя по фотографиям, каршеринг вынесло на тротуар, а другая легковушка осталась близ пешеходного перехода.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Вчера Piter.TV сообщил о том, что водитель каршеринга врезался в ограждение и скрылся с места ДТП.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK