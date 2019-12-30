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На Просвещения каршеринг снес ограждение и вылетел на тротуар
Сегодня, 21:20
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nadezhda_sib

На Просвещения каршеринг снес ограждение и вылетел на тротуар

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Машины серьезно "помялись". Информации о пострадавших нет.

Вечером 16 января каршеринговое авто стало участников ДТП на севере Петербурга. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

На перекрестке улицы Брянцева и проспекта Просвещения столкнулся внедорожник "Яндекс.Драйв" и "Мерседес". В результате аварии, машины снесли ограждение. Судя по фотографиям, каршеринг вынесло на тротуар, а другая легковушка осталась близ пешеходного перехода. 

Информации о пострадавших пока не поступало. 

Вчера Piter.TV сообщил о том, что водитель каршеринга врезался в ограждение и скрылся с места ДТП. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: дтп, каршеринг
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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