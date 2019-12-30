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Вчера, 23:34
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Водитель каршеринга врезался в ограждение на Маршала Казакова и скрылся с места ДТП

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Машина осталась на краю после проезжей части.

Виновник ДТП скрылся с места происшествия после столкновения с ограждением. Видео с места аварии прислал мобильный корреспондент Piter.TV. 

Инцидент произошел вечером 15 января на пересечении Маршала Казакова, 84 и Балтийского бульвара. По информации Piter.TV, водитель находился в салоне каршерингового авто не один, пассажир сбежал вместе с ним.

Ликвидировать последствия ДТП прибыли правоохранители. Как сообщил мобильный корреспондент, сотрудники ГИБДД составили протокол и положили его в салоне разбитой машины. 

Ранее Piter.TV опубликовал видео, на котором фура задела маршрутку. 

Видео: Piter.TV 

Теги: дтп с каршерингом, каршеринг, маршала казакова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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