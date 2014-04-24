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У помощника судьи в Петербурге украли дорогие часы, оставленные в каршеринге
Сегодня, 8:56
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У помощника судьи в Петербурге украли дорогие часы, оставленные в каршеринге

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По словам 25-летнего мужчины, кража произошла три дня назад.

В Петербурге у помощника судьи одного из военных судов в каршеринге похитили дорогие швейцарские часы. Об этом пишет "Фонтанка". 

По словам 25-летнего мужчины, кража произошла три дня назад. Часы BLANCPAIN стоимостью в 1,2 млн рублей были оставлены в каршеринговом автомобиле. Поддержка сервиса ничем не помогла. Потерпевший обратился в полицию, ему причинен значительный материальный ущерб. 

Ранее мы рассказывали о том, что с Колхозной улицы в Горелово угнали автомобиль за 14 млн рублей. Внедорожник 13 июня был на Гатчинском шоссе, на следующий день – в Смоленской области. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Фото: Piter.TV 

Теги: каршеринг, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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