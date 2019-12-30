Видео: фура врезалась в маршрутку на Софийской улице

Транспортных средствам не удалось разминуться на проезжей части.

Вечером 15 января произошло еще одно ДТП с участием общественного транспорта. Участниками аварии стали "коммерческий" автобус №96 и фура. Piter.TV получил видео с момента столкновения.

Инцидент произошел на пересечении Софийской улицы и Грузового проезда. Транспортные средства двигались по встречным направлениям. К счастью, лобового столкновения не произошло, фура задела маршрутку боком.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее Piter.TV опубликовал момент ДТП на Васильевском острове с трамваем.

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"