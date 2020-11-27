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На перекрестке Проспекта Просвещения и улицы Ивана Фомина столкнулись две иномарки

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Пострадал ли кто-то, неизвестно.

Вечером в пятницу, 27 ноября, на перекрестке Проспекта Просвещения и улицы Ивана Фомина столкнулись две иномарки, сообщили очевидцы в соцсетях.

В комментариях петербуржцы предположили, что причиной ДТП стала плохо сделанная тонировка с затемняющим эффектом. Пострадал ли кто-то, неизвестно. В распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись момента аварии. Видно, как поток уже начал поворачивать на перекрестке, однако водитель, по всей видимости, не рассчитал расстояние и выбрал неподходящую скорость, чтобы вовремя остановиться перед перекрестком. 

Ранее мы писали, что "Шкода" подбила "Дэу" и завалилась в канаву в Песочном.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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