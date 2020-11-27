"Шкода" подбила "Дэу" и завалилась в канаву в Песочном

Водитель перевернувшегося авто остался цел.

Днем в пятницу, 27 ноября, в Песочном поселке у здания администрации на Советской улице произошло. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

На видео заметно, как к светофору мирно подъезжает темно-синяя "Дэу", в тот же момент с противоположного направления в нее влетает темная "Шкода". Вторая иномарка подбила "Дэу" и завалилась на крышу в канаву у обочины. В результате удара у "Дэу" оказалась разбита носовая часть, но водитель не пострадал, поскольку спустя несколько секунд после столкновения выбежал помогать виновнику ДТП. Автомобилист быстро открыл переднюю дверь и подмышки вытянул из салона водителя, и тот, к слову, смог встать на ноги.

Как именно произошло ДТП, пока неясно, официальной информации на этот счет еще не появлялось. О состоянии автомобилистов также неизвестно.

Ранее мы рассказывали, как водитель сбил пешеходов на Софийской улице.

Видео: Piter.TV