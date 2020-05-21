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На перекрестке улицы Профессора Попова и Каменноостровского проспекта произошло тройное ДТП

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По всей видимости, виновник ДТП не успел затормозить.

Как стало известно Piter.TV, 21 мая в 17:39 на перекрестке улицы Профессора Попова и Каменноостровского проспекта произошло тройное ДТП. 

На кадрах, которые попали в распоряжение редакции, видно, что машины собрались в пробку, из-за чего сначала затормозила "КИА", затем "Вольво", а вот водитель "Сузуки" затормозить вовремя не успел: столкновения избежать не удалось. 

Ранее мы писали, что в Невском районе пешеход побежал на "красный" и попал под колеса сразу двух машин.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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