По всей видимости, виновник ДТП не успел затормозить.

Как стало известно Piter.TV, 21 мая в 17:39 на перекрестке улицы Профессора Попова и Каменноостровского проспекта произошло тройное ДТП.

На кадрах, которые попали в распоряжение редакции, видно, что машины собрались в пробку, из-за чего сначала затормозила "КИА", затем "Вольво", а вот водитель "Сузуки" затормозить вовремя не успел: столкновения избежать не удалось.

Ранее мы писали, что в Невском районе пешеход побежал на "красный" и попал под колеса сразу двух машин.

Видео: Piter.TV